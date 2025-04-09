АТП Перевозчики на Netflix - сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "АТП Перевозчики". Фото: Netflix

Состоялась премьера нового украинского сериала "АТП Перевозчики". Комедия с Вячеславом Довженко и Владимиром Гладким в главных ролях быстро попала в 10 самых популярных шоу на Netflix.

Новини.LIVE подробнее рассказывает о сериале.

Реклама

Читайте также:

О чем сериал "АТП Перевозчики"

Приключенческая история рассказывает о водителях-экспедиторах Артеме и Семене, которые во время полномасштабной войны возят важные грузы из-за границы. На пути их ждут не только неожиданные дорожные приключения, но и много забавных ситуаций и даже любовь.

В главных ролях на экране снова объединились звезды "Участкового с ДВРЗ" Владимир Гладкий и Вячеслав Довженко. Также в сериале снялись многие украинские звезды - Дарья Легейда, Виктор Бронюк, Остап Ступка, Анна Гуляева, Дмитрий Суржиков, Вера Кобзарь, Артемий Егоров и Ярослав Шахторин.

На стриминговой площадке Netflix комедия возглавила шестую строчку в ТОП-10 лучших сериалов недели в Украине. Сериал доступен для просмотра онлайн на YouTube и на Netflix.

Напомним, мы рассказывали о трех новых украинских детективах, которые покорили сеть. А также стало известно, что украинская комедия "Когда ты выйдешь замуж?" стала доступна на Netflix.