Володимир Гладкий відповів, чи готовий до мобілізації — фото, відео

Володимир Гладкий. Фото: instagram.com/vova_gladki

Український актор Володимир Гладкий висловився про службу в ЗСУ. Зірка серіалу "Дільничний з ДВРЗ" зізнався, чи готовий взяти до рук зброю та піти на фронт.

На це запитання актор відповів у інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Володимир Гладкий відповів, чи готовий до мобілізації

Як розповів 38-річний актор, наразі він перебуває на військовому обліку, але поки що не отримував повісток.

Однак, на думку Володимира, скоро мобілізація може торкнутися і його. Аби бути готовим до служби на фронті, актор вже зараз активно тренується та тримає себе у формі.

"Повісток мені не приходило, але я вважаю, що кожен пацан має зараз тренувати спину і ноги. Тому що бронежилет — це штука, яка вбиває все. Якщо ця війна ще триватиме, а вона не пахне закінченням, ми всі там ще будемо. І це абсолютно різні світи. Для того, щоб зрозуміти той світ, там, де воюють, потрібно хоча б раз поїхати ближче до них, поспілкуватися", — поділився Гладкий.

Актор Володимир Гладкий. Фото: скриншот

Нагадаємо, український актор Дмитро Ярошенко пояснив, чому втік за кордон під час війни. А також ми писали, що український фільм "Порцелянова війна" став доступний онлайн.