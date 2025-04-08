Владимир Гладкий ответил, готов ли к мобилизации — фото, видео

Владимир Гладкий. Фото: instagram.com/vova_gladki

Украинский актер Владимир Гладкий высказался о службе в ВСУ. Звезда сериала "Участковый с ДВРЗ" признался, готов ли взять в руки оружие и пойти на фронт.

На этот вопрос актер ответил в интервью Алине Доротюк.

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Владимир Гладкий ответил, готов ли к мобилизации

Как рассказал 38-летний актер, сейчас он находится на воинском учете, но пока не получал повесток.

Однако, по мнению Владимира, скоро мобилизация может коснуться и его. Чтобы быть готовым к службе на фронте, актер уже сейчас активно тренируется и держит себя в форме.

"Повесток мне не приходило, но я считаю, что каждый пацан должен сейчас тренировать спину и ноги. Потому что бронежилет — это штука, которая убивает все. Если эта война еще будет продолжаться, а она не пахнет окончанием, мы все там еще будем. И это совершенно разные миры. Для того, чтобы понять тот мир, там, где воюют, нужно хотя бы раз поехать поближе к ним, пообщаться", — поделился Гладкий.

Актер Владимир Гладкий. Фото: скриншот

Напомним, украинский актер Дмитрий Ярошенко объяснил, почему сбежал за границу во время войны. А также мы писали, что украинский фильм "Фарфоровая война" стал доступен онлайн.