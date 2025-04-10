Білий лотос на HBO Max — фінальна серія 3 сезону побила рекорд

Серіал "Білий лотос". Фото: instagram.com/thewhitelotus

У неділю, 6 квітня, вийшов останній епізод третього сезону серіалу "Білий лотос". Фінальна серія настільки захопила глядачів, що встановила новий рекорд.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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Довгоочікуваний епізод на різних платформах подивилися 6,2 млн глядачів, що стало рекордною цифрою для серіалу.

Таким чином серія випередила попередній епізод на 29 відсотків, а фінал минулого сезону на цілих 50.

90-хвилинна серія шокувала глядачів несподіваним поворотом сюжету та несподіваною розв'язкою. Тож не дивно, що стільки людей по всьому світу так пильно стежили за перебігом подій та подивилися фінал одразу ж у день прем'єри.

Тепер шанувальники із нетерпінням чекатимуть нового сезону. Як ми писали, раніше HBO офіційно продовжив "Білий лотос".

А також продюсер розповів, які гонорари отримали актори за свої ролі у серіалі.