Білий лотос на HBO Max — фінальна серія 3 сезону побила рекорд

Останній епізод 3 сезона "Білого лотоса" побив рекорд на HBO
У неділю, 6 квітня, вийшов останній епізод третього сезону серіалу "Білий лотос". Фінальна серія настільки захопила глядачів, що встановила новий рекорд.
Про це пише The Hollywood Reporter.
Фінальна серія "Білого лотоса" встановила рекорд
Довгоочікуваний епізод на різних платформах подивилися 6,2 млн глядачів, що стало рекордною цифрою для серіалу.
Таким чином серія випередила попередній епізод на 29 відсотків, а фінал минулого сезону на цілих 50.
90-хвилинна серія шокувала глядачів несподіваним поворотом сюжету та несподіваною розв'язкою. Тож не дивно, що стільки людей по всьому світу так пильно стежили за перебігом подій та подивилися фінал одразу ж у день прем'єри.
Тепер шанувальники із нетерпінням чекатимуть нового сезону. Як ми писали, раніше HBO офіційно продовжив "Білий лотос".
А також продюсер розповів, які гонорари отримали актори за свої ролі у серіалі.
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