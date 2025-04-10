Белый лотос на HBO Max - финальная серия 3 сезона побила рекорд

Сериал "Белый лотос". Фото: instagram.com/thewhitelotus

В воскресенье, 6 апреля, вышел последний эпизод третьего сезона сериала "Белый лотос". Финальная серия настолько захватила зрителей, что установила новый рекорд.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Финальная серия "Белого лотоса" установила рекорд

Долгожданный эпизод на разных платформах посмотрели 6,2 млн зрителей, что стало рекордной цифрой для сериала.

Таким образом серия опередила предыдущий эпизод на 29 процентов, а финал прошлого сезона на целых 50.

90-минутная серия шокировала зрителей неожиданным поворотом сюжета и неожиданной развязкой. Неудивительно, что столько людей по всему миру так пристально следили за ходом событий и посмотрели финал сразу же в день премьеры.

Теперь поклонники с нетерпением будут ждать нового сезона. Как мы писали, ранее HBO официально продлил "Белый лотос".

А также продюсер рассказал, какие гонорары получили актеры за свои роли в сериале.