Белый лотос на HBO Max - финальная серия 3 сезона побила рекорд

Последний эпизод 3 сезона "Белого лотоса" побил рекорд на HBO
В воскресенье, 6 апреля, вышел последний эпизод третьего сезона сериала "Белый лотос". Финальная серия настолько захватила зрителей, что установила новый рекорд.
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Финальная серия "Белого лотоса" установила рекорд
Долгожданный эпизод на разных платформах посмотрели 6,2 млн зрителей, что стало рекордной цифрой для сериала.
Таким образом серия опередила предыдущий эпизод на 29 процентов, а финал прошлого сезона на целых 50.
90-минутная серия шокировала зрителей неожиданным поворотом сюжета и неожиданной развязкой. Неудивительно, что столько людей по всему миру так пристально следили за ходом событий и посмотрели финал сразу же в день премьеры.
Теперь поклонники с нетерпением будут ждать нового сезона. Как мы писали, ранее HBO официально продлил "Белый лотос".
А также продюсер рассказал, какие гонорары получили актеры за свои роли в сериале.
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