Білий лотос — які гонорари отримують актори серіалу

Актори серіалу "Білий лотос". Фото: HBO Max

Серіал "Білий лотос" від HBO підкорив критиків та глядачів по всьому світу. А головні актори за свою роботу отримали не лише любов публіки, а й гарні гонорири.

Продюсер серіалу Девід Бернард розповів The Hollywood Reporter, скільки грошей отримав кожен з персонажів.

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Які гонорари в акторів "Білого лотосу"

За словами Бернарда, усі актори на знімальному майданчику працюють в однакових умовах та за однакову зарплатню. Попри нагороди та визнання, кожен з учасників касту отримує фіксований гонорар.

У "Білому лотосі" до всіх ставляться однаково. Їм платять однаково, і ми виставляємо рахунки в алфавітному порядку. Цю систему ми розробили в першому сезоні, тому що не було грошей на виробництво шоу. І це не підлягає обговоренню", — розповів продюсер.

Команда серіалу "Білий лотос". Фото: instagram.com/thewhitelotus

Так, за один епізод серіалу актори отримують близько 40 тисяч доларів (понад 1,6 млн гривень).

Як зазначила кастинг-директорка шоу Мередит Такер, така система значно спрощує розподіл бюджетних коштів. Але не усі актори, які пробувалися на ролі, були згодні на такі умови.

"Так набагато простіше. Ти кажеш людям, як воно є. Дехто не хоче цього робити — і, чесно кажучи, не можна звинувачувати в цьому людей, яким потрібно заробляти на життя. Але наші постійні учасники роблять це заради масштабування", — зазначила вона.

Нагадаємо, Даніель Салем та Lida Lee розсекретили свої гонорари за фільм "Відпустка наосліп". А також стало відомо, що Бред Пітт отримав головну роль у сиквелі "Одного разу в... Голлівуді" від Netflix.