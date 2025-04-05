Белый лотос - какие гонорары получают актеры сериала

Актеры сериала "Белый лотос". Фото: HBO Max

Сериал "Белый лотос" от HBO покорил критиков и зрителей по всему миру. А главные актеры за свою работу получили не только любовь публики, но и хорошие гонорары.

Продюсер сериала Дэвид Бернард рассказал The Hollywood Reporter, сколько денег получил каждый из персонажей.

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Какие гонорары у актеров "Белого лотоса"

По словам Бернарда, все актеры на съемочной площадке работают в одинаковых условиях и за одинаковую зарплату. Несмотря на награды и признание, каждый из участников каста получает фиксированный гонорар.

В "Белом лотосе" ко всем относятся одинаково. Им платят одинаково, и мы выставляем счета в алфавитном порядке. Эту систему мы разработали в первом сезоне, потому что не было денег на производство шоу. И это не подлежит обсуждению", — рассказал продюсер.

Команда сериала "Белый лотос". Фото: instagram.com/thewhitelotus

Так, за один эпизод сериала актеры получают около 40 тысяч долларов (более 1,6 млн гривен).

Как отметила кастинг-директор шоу Мередит Такер, такая система значительно упрощает распределение бюджетных средств. Но не все актеры, которые пробовались на роли, были согласны на такие условия.

"Так гораздо проще. Ты говоришь людям, как оно есть. Некоторые не хотят этого делать — и, честно говоря, нельзя обвинять в этом людей, которым нужно зарабатывать на жизнь. Но наши постоянные участники делают это ради масштабирования", — отметила она.

Напомним, Даниэль Салем и Lida Lee рассекретили свои гонорары за фильм "Отпуск вслепую". А также стало известно, что Брэд Питт получил главную роль в сиквеле "Однажды в... Голливуде" от Netflix.