Відпустка наосліп — Даніель Салем та Lida Lee здивували своїми гонорарами

Lida Lee та Даніель Салем. Фото: пресслужба

Український телеведучий-воїн Даніель Салем та співачка Lida Lee знялися у новій романтичній комедії "Відпустка наосліп". Зірки поділилися подробицями про роботу над фільмом.

У коментарі "Ранок у великому місті" знаменитості здивували, скільки грошей отримали за участь у стрічці.

Читайте також:

Lida Lee та Даніель Салем здивували гонорарами за "Відпустку наосліп"

Телеведучий та військовослужбовець зіграв у стрічці головну роль. Щоправда, жодних грошей за участь у проєкті Салем не отримав. За словами шоумена, для нього знімання були своєрідною терапією.

"У мене не було гонорару. Бо це терапія. Це про кіно, а не про гроші", — сказав Салем.

А для Lida Lee роль у стрічці стала дебютною. Співачка вперше спробувала себе як акторка. На її місце у фільмі претендували ще 12 акторок, але роль дісталася саме їй. Як і Салем, від гонорару за свою участь у комедії Lida Lee відмовилася.

"Я проходила кастинг, нас було 13. Я знімалася безкоштовно, бо це творчість. Але у нас є корпоративи", — поділилася співачка.

До речі, романтична комедія "Відпустка наосліп" вже в українському прокаті.

Раніше ми писали, що глядачів захопив новий український детектив. Також пропонуємо 5 українських фільмів, які варто побачити кожному.