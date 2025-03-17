Отпуск вслепую — Даниэль Салем и Lida Lee удивили своими гонорарами

Lida Lee и Даниэль Салем. Фото: пресс-служба

Украинский телеведущий-воин Даниэль Салем и певица Lida Lee снялись в новой романтической комедии "Отпуск вслепую". Звезды поделились подробностями о работе над фильмом.

В комментарии "Утро в большом городе" знаменитости удивили, сколько денег получили за участие в ленте.

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Телеведущий и военнослужащий сыграл в ленте главную роль. Правда, никаких денег за участие в проекте Салем не получил. По словам шоумена, для него съемки были своеобразной терапией.

"У меня не было гонорара. Потому что это терапия. Это о кино, а не о деньгах", — сказал Салем.

А для Lida Lee роль в ленте стала дебютной. Певица впервые попробовала себя в качестве актрисы. На ее место в фильме претендовали еще 12 актрис, но роль досталась именно ей. Как и Салем, от гонорара за свое участие в комедии Lida Lee отказалась.

"Я проходила кастинг, нас было 13. Я снималась бесплатно, потому что это творчество. Но у нас есть корпоративы", — поделилась певица.

Кстати, романтическая комедия "Отпуск вслепую" уже в украинском прокате.

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