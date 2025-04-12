Садовник на Netflix — новый сериал, который можно посмотреть за выходные

Новый триллер от Netflix, который можно посмотреть за выходные
На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера нового сериала "Садовник". Криминальный триллер захватил зрителей острым сюжетом.
Новини.LIVE рассказывает подробности.
О чем сериал "Садовник"
Главный герой, парень по имени Элмер, с детства имеет проблемы с чувствами, а точнее не чувствует ничего. Особенностью юноши удачно воспользовалась его мать, которая использует свою садоводческую компанию как прикрытие для заказных убийств. Сын выполняет работу без лишних эмоций, а мать — получает деньги. Но идеально слаженная схема рискует стать разоблаченной, когда Элмер влюбляется в одну из заказных жертв, девушку Вайолет.
Роль Элмера в сериале исполнил Альваро Рико, его жестокую мать сыграла звезда "Кападокии" Сесилия Суарес, а Вайолет на экране воплотила Каталина Сопелана. Также к касту присоединились Эмма Суарес, Фрэнсис Лоренцо, Мария Васкес и Иван Массаге.
Сериал насчитывает всего шесть серий, которые уже доступны для просмотра в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами на Netflix.
Напомним, мы рассказывали о трех остросюжетных сериалах для фанатов "Твин Пикс". А также стало известно, что новый украинский сериал покажет настоящие истории бойцов ГСЧС.
Читайте Новини.LIVE!