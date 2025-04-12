Садовник на Netflix — новый сериал, который можно посмотреть за выходные

Сериал "Садовник". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера нового сериала "Садовник". Криминальный триллер захватил зрителей острым сюжетом.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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О чем сериал "Садовник"

Главный герой, парень по имени Элмер, с детства имеет проблемы с чувствами, а точнее не чувствует ничего. Особенностью юноши удачно воспользовалась его мать, которая использует свою садоводческую компанию как прикрытие для заказных убийств. Сын выполняет работу без лишних эмоций, а мать — получает деньги. Но идеально слаженная схема рискует стать разоблаченной, когда Элмер влюбляется в одну из заказных жертв, девушку Вайолет.

Роль Элмера в сериале исполнил Альваро Рико, его жестокую мать сыграла звезда "Кападокии" Сесилия Суарес, а Вайолет на экране воплотила Каталина Сопелана. Также к касту присоединились Эмма Суарес, Фрэнсис Лоренцо, Мария Васкес и Иван Массаге.

Сериал насчитывает всего шесть серий, которые уже доступны для просмотра в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами на Netflix.

Напомним, мы рассказывали о трех остросюжетных сериалах для фанатов "Твин Пикс". А также стало известно, что новый украинский сериал покажет настоящие истории бойцов ГСЧС.