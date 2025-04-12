Лучшие фильмы о космосе — что посмотреть вечером в День космонавтики

Фильм "К звездам". Фото: 20th Century Fox

В День космонавтики, который отмечается 12 апреля, предлагаем подборку лучших фильмов на космическую тематику. Отправьтесь в увлекательное путешествие по вселенной с главными героями.

Звездная тройка от редакции Новини.LIVE.

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К звездам (2019)

Научно-фантастическая драма с Брэдом Питтом в главной роли расскажет об инженере армейского корпуса Рое МакБрайде, отец которого не вернулся из экспедиции к Нептуну. Через 16 лет после его исчезновения Рой сам отправляется в опасное путешествие по Солнечной системе, чтобы выяснить, что произошло.

Марсианин (2015)

Потрясающая экранизация одноименного романа Энди Уэйра покажет историю астронавта Марка Уотни. Во время экспедиции на Марс его ошибочно считают мертвым и оставляют на планете одного. Однако Уотни решает не сдаваться и продолжает исследование планеты и борьбу за собственную жизнь.

Интерстеллар (2014)

Фильм переносит зрителей в альтернативное будущее, когда Земля оказывается на грани исчезновения. Однако шанс на спасение есть — загадочная червоточина на орбите Сатурна, которая может стать путем к новым мирам. Астронавтам придется отправиться в опасное путешествие, чтобы получить шанс спасти человечество.

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