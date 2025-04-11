Віллем Дефо заспівав українською Взяв би я бандуру у фільмі про Карпати — відео

Віллем Дефо у фільмі "Очі: Легенда Карпат". Фото: А24

Незабаром в український прокат вийде стрічка "Очі: Легенда Карпат", одну з головних ролей в якому виконав американський актор Віллем Дефо. У фільмі зірка Голлівуду навіть заспівав українською.

Дистриб'ютор Adastra Cinema поділився уривком з картини.

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Віллем Дефо заспівав українською в фільмі "Очі: Легенда Карпат"

У першому епізоді, який побачили глядачі, Дефо заспівав український романс "Взяв би я бандуру", відомий завдяки виконанню Андрія Кикотя.

Але це буде не єдина українська пісня у фільмів. Також глядачі почують "Три поради" Ліни Прохорової та "Русалоньку" співачки Русі.

Фантастична пригода розповість історію про дівчину Юлю, яка народилася серед величних Карпат. Там у лісах мешкають містичні створіння — деяких з них потрібно боятися, а деякі самі уникають знайомства із людьми. Одного дня Юля знаходить маленьке створіння на ім'я Очі та вирішує допомогти йому повернутися додому.

Роль Юлі у фільмі виконала молода акторка Гелена Ценґель. Також, окрім Віллем Дефо, у стрічці зіграв зірка "Дивних див" Фінн Вулфгард та Емілі Вотсон.

В український прокат фантастична пригода "Очі: Легенда Карпат" вийде 24 квітня 2025 року.

Нагадаємо, стало відомо, що зірка "Гаррі Поттера" зіграє головну роль в фільмі російського режисера. А також ми писали, що новий український серіал потрапив до ТОП-10 на Netflix.