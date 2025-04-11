Уиллем Дефо спел на украинском Взял бы я бандуру в фильме о Карпатах — видео

Уиллем Дефо в фильме "Очи: Легенда Карпат". Фото: А24

Вскоре в украинский прокат выйдет лента "Очи: Легенда Карпат", одну из главных ролей в котором исполнил американский актер Уиллем Дефо. В фильме звезда Голливуда даже спел на украинском языке.

Дистрибьютор Adastra Cinema поделился отрывком из картины.

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Уиллем Дефо спел на украинском в фильме "Очи: Легенда Карпат"

В первом эпизоде, который увидели зрители, Дефо спел украинский романс "Взяв би я бандуру", известный благодаря исполнению Андрея Кикотя.

Но это будет не единственная украинская песня в фильмов. Также зрители услышат "Три поради" Лины Прохоровой и "Русалоньку" певицы Руси.

Фантастическое приключение расскажет историю о девушке Юле, которая родилась среди величественных Карпат. Там в лесах обитают мистические создания — некоторых из них нужно бояться, а некоторые сами избегают знакомства с людьми. Однажды Юля находит маленькое создание по имени Очи и решает помочь ему вернуться домой.

Роль Юли в фильме исполнила молодая актриса Хелена Ценгель. Также, кроме Уиллем Дефо, в ленте сыграл звезда "Очень странных дел" Финн Вулфгард и Эмили Уотсон.

В украинский прокат фантастическое приключение "Очи: Легенда Карпат" выйдет 24 апреля 2025 года.

Напомним, стало известно, что звезда "Гарри Поттера" сыграет главную роль в фильме российского режиссера. А также мы писали, что новый украинский сериал попал в ТОП-10 на Netflix.