Гордість і упередження на Netflix — головні актори

Емма Коррін. Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Стрімінговий майданчик Netflix взявся за розробку нової екранізації культового роману "Гордість і упередження" Джейн Остін. Стало відомо, хто зіграє головні ролі у майбутньому мінісеріалі.

Перших учасників касту Netflix оголосив у Instagram.

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Хто зіграє в новій екранізації "Гордість і упередження"

Творці мінісеріалу оголосили трьох акторів, які зіграють у новій адаптації головні ролі.

Так, головну героїню Елізабет Беннет на екрані втілить 29-річна зірка серіалу "Корона" Емма Коррін. Роль її матерії Місс Беннет дісталася лауреатці премії "Оскар" Олівії Колман. А ось загадкового містера Дарсі зіграє Джек Ловден, відомий за фільмом "Дюнкерк" та серіалом "Повільні коні".

Каст мінісеріалу "Гордість і упередження". Фото: instagram.com/netflixua

Подробиці про інших учасників касту та дату прем'єри проєкту наразі невідомі.

Однак у соцмережах на новину про нову екранізацію культового роману відреагували неоднозначно. Не усі глядачі згодні із обраними акторами на ролі Елізабет і містера Дарсі.

"Дарсі взагалі не підходить".

"Емма Коррін — Елізабет Беннет? Серйозно?"

"Щось набір акторів взагалі зашквар".

Користувачі скептично поставилися до того, чи вдасться цій адаптації перевершити попередниць. Найвідомішими екранізаціями вважаються мінісеріал від BBC 1995 року із Коліном Фертом та Дженніфер Елі у головних ролях, а також фільм 2005 року із Кірою Найтлі та Метью Макфадьєном.

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