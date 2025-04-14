Гордость и предубеждение на Netflix - главные актеры

Эмма Коррин. Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Стриминговая площадка Netflix взялась за разработку новой экранизации культового романа "Гордость и предубеждение" Джейн Остин. Стало известно, кто сыграет главные роли в будущем мини-сериале.

Первых участников каста Netflix объявил в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Кто сыграет в новой экранизации "Гордость и предубеждение"

Создатели мини-сериала объявили трех актеров, которые сыграют в новой адаптации главные роли.

Так, главную героиню Элизабет Беннет на экране воплотит 29-летняя звезда сериала "Корона" Эмма Коррин. Роль ее материи Мисс Беннет досталась лауреатке премии "Оскар" Оливии Колман. А вот загадочного мистера Дарси сыграет Джек Ловден, известный по фильму "Дюнкерк" и сериалу "Медленные лошади".

Каст мини-сериала "Гордость и предубеждение". Фото: instagram.com/netflixua

Подробности о других участниках каста и дате премьеры проекта пока неизвестны.

Однако в соцсетях на новость о новой экранизации культового романа отреагировали неоднозначно. Не все зрители согласны с выбранными актерами на роли Элизабет и мистера Дарси.

"Дарси вообще не подходит".

"Эмма Коррин — Элизабет Беннет? Серьезно?"

"Что-то набор актеров вообще зашквар".

Пользователи скептически отнеслись к тому, удастся ли этой адаптации превзойти предшественниц. Самыми известными экранизациями считаются мини-сериал от BBC 1995 года с Колином Фертом и Дженнифер Эли в главных ролях, а также фильм 2005 года с Кирой Найтли и Мэтью Макфадьеном.

Ранее мы рассказывали о пяти самых популярных сериалах на Netflix. А также на стриминге вышел новый криминальный мини-сериал, который захватил зрителей.