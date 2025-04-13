Нові серіали на Netflix з високими переглядами — що подивитися ввечері

Серіал "Настанови для панянок". Фото: Netflix

Цього тижня українці із захопленням дивилися на Netflix, як романтичні комедії, так і напружені детективи. Деякі з цих серіалів вже не перший тиждень тримаються у ТОПі.

Новини.LIVE розповідає про п'ять найпопулярніших серіалів на Netflix цього тижня.

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Настанови для панянок

Легка романтична комедія у стилі "Бріджертонів" очолила рейтинг стрімінгу. У центрі сюжету компаньйонка Елена Б'янда, яка допомагає своїм підопічним вдало вийти заміж. Вона звикла не поступатися своїм принципам, але хіба можна протистояти коханню?

Юнацтво

Напружений кримінальний трилер про 13-річного хлопчика, якого звинувачують у вбивстві однокласниці. Історія про боротьбу батьків за правду та труднощі підлітків вже чотири тижні у п'ятірці рейтингу.

Резиденція

Загадкове вбивство може трапитися будь-де, навіть у Білому домі у присутності сотні гостей. Розв'язати заплутану головоломку береться ексцентрична детективка Корделія Капп. Серіал підкорив глядачів харизматичними героями, цікавою загадкою та гумором.

Пульс

Нова медична драма на Netflix покаже зворотний бік роботи найбільш завантаженого відділення невідкладної допомоги у Маямі. Головній героїні Денні та її колегам доведеться подолати не лише складні медичні виклики, а й особисті драми.

Зниклі дівчата: Серійний убивця з Лонг-Айленду

Документальний серіал з 3 епізодів розповість про моторошну серію вбивств, які трапилися у Гілго-Біч. Невигадані історії, через які довелося пройти, розкажуть жертви, яким вдалося вціліти, та їхні близькі.

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