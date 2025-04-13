Новые сериалы на Netflix с высокими просмотрами — что посмотреть вечером

Сериал "Наставления для барышень". Фото: Netflix

На этой неделе украинцы с восторгом смотрели на Netflix, как романтические комедии так и напряженные детективы. Некоторые из этих сериалов уже не первую неделю держатся в ТОПе.

Новини.LIVE рассказывает о пяти самых популярных сериалах на Netflix на этой неделе.

Реклама

Читайте также:

Наставления для барышень

Легкая романтическая комедия в стиле "Бриджертонов" возглавила рейтинг стриминга. В центре сюжета компаньонка Елена Бьянда, которая помогает своим подопечным удачно выйти замуж. Она привыкла не поступаться своими принципами, но разве можно противостоять любви?

Переходный возраст

Напряженный криминальный триллер о 13-летнем мальчике, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. История о борьбе родителей за правду и трудностях подростков уже четыре недели в пятерке рейтинга.

Резиденция

Загадочное убийство может случиться где угодно, даже в Белом доме в присутствии сотни гостей. Решить запутанную головоломку берется эксцентричная детектив Корделия Капп. Сериал покорил зрителей харизматичными героями, интересной загадкой и юмором.

Пульс

Новая медицинская драма на Netflix покажет обратную сторону работы самого загруженного отделения неотложной помощи в Майами. Главной героине Дэнни и ее коллегам придется преодолеть не только сложные медицинские вызовы, но и личные драмы.

Пропавшие девушки: Серийный убийца с Лонг-Айленда

Документальный сериал из 3 эпизодов расскажет о жуткой серии убийств, которые случились в Гилго-Бич. Не вымышленные истории, через которые пришлось пройти, расскажут жертвы, которым удалось уцелеть, и их близкие.

Ранее мы делились тройкой лучших фильмов о космосе. А также предлагаем ТОП-3 остросюжетных сериала для фанатов "Твин Пикс".