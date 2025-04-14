Фильм Титаник — неожиданные факты о создании

Фильм "Титаник". Фото: кадр из фильма

Ровно 113 лет назад, 14 апреля 1912 года, произошла одна из крупнейших корабельных катастроф — трансатлантический лайнер "Титаник" столкнулся с айсбергом. Потрясающее событие стало вдохновением для культового фильма режиссера Джеймса Кэмерона.

Как об истории корабля, так и об истории ленты можно рассказать много интересных фактов. Подробнее в материале Новини.LIVE.

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33 погружения в корабль

Джеймс Кэмерон был настолько увлечен историей корабля, что сам нырял к его обломкам в морские глубины. Всего режиссер совершил 33 погружения к судну, поэтому кадры в фильме с затонувшим "Титаником" это не графика.

"Титаник" без Ди Каприо и Уинслет

Сегодня трудно представить культовый фильм без Лео и Кейт. Но на самом деле, их и не должно было быть в фильме. Кэмерон хотел взять на роль Джека Мэтью Макконахи, но когда на площадке появился Ди Каприо сразу передумал. Однако 21-летнего актера тогда пришлось еще и уговаривать сняться в фильме, ведь он не очень хотел играть такую романтическую роль.

Леонардо Ди Каприо/Мэтью Макконахи. Фото: коллаж Новини.LIVE

А вот вместо Уинслет режиссер видел Гвинет Пэлтроу, но она сама отказалась от участия в ленте.

Кейт Уинслет/Гвинет Пэлтроу. Фото: коллаж Новини.LIVE

Четкий хронометраж

В целом фильм длится 3 часа и 15 минут, при этом сцены, которые по сюжету происходят в 1912 году, занимают 2 часа 40 минут. Именно столько настоящий "Титаник" погружался под воду после того, как столкнулся с айсбергом.

Корабль "Карпатия"

В финальных сценах фильма зрители могут увидеть корабль под названием "Карпатия", который спасает уцелевших пассажиров лайнера и главную героиню Роуз. Как известно этот корабль существовал на самом деле и, действительно имел связь с украинскими Карпатами. Тогда Галичина была частью Австро-Венгрии и местные жители очень часто бежали целыми семьями за океан. И делали это на именно на "Карпатии", которая 14 апреля 1912 года тоже везла украинцев и других эмигрантов из Австро-Венгрии в США.

Корабль "Карпатия". Фото: кадр из фильма

Украинская техника

Интересно, что в фильме есть еще один "украинский след". Помните ту самую культовую сцену на носу "Титаника", когда Джек держит Розу? Так вот снята она была с помощью уникального оборудования "Каскад", которое изобрел украинский кинотехник и инженер Анатолий Кокуш. Кэмерон увидел изобретение украинца на выставке и лично предложил сотрудничество.

Съемки фильма "Титаник". Фото: instagram.com/theacademy

Легендарный плевок Роуз

Одной из самых ярких в фильмов стала сцена, где героиня Кейт Уинслет плюет в лицо бывшему жениху Роуз Келу, которого сыграл Билли Зейн. Но на самом деле, эпизод был полной импровизацией актрисы, которая понравилась режиссеру и вошла в фильм. Кстати, Зейн не ожидал такого поступка от коллеги, поэтому его шокированная реакция в сцене была настоящей.

Реальные персонажи

Многие персонажи в фильме имеют реальные прототипы среди пассажиров лайнера. И это не только команда "Титаника". Так, например, актер Майкл Энсайн сыграл плейбоя-миллионера Бенджамина Гуггенхайма. А Мартин Джавис показал эгоистичного богача Космо Дафф-Гордона, который покинул лайнер, не пропуская женщин и детей к шлюпкам.

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