Актори Клуб Сніданок тоді і зараз — який вигляд мають зірки — фото

Зірки "Клуб "Сніданок" возз'єдналися вперше за 40 років — фото
Актори популярного фільму "Клуб "Сніданок" вперше після знімань фільму зібралися разом знову. Зірки возз'єдналися після 40-річного ювілею стрічки.
Світлинами із зустрічі поділився в Instagram блогер Джош Горовіц.
Як змінилися актори "Клуб "Сніданок"
Виконавці головних ролей популярного молодіжного фільму зібралися разом на Chicago Comic & Entertainment Expo. Еміліо Естевес, Моллі Рінгволд, Джадд Нельсон, Еллі Шиді та Ентоні Майкл Голл вперше за багато років знову показалися на одній сцені.
Під час зустрічі актори пригадала знімання у фільмі та той слід, який підліткова драма залишила на шанувальниках.
Актори і раніше збиралися разом на фан-зустрічі, однак не у повному складі. Зокрема, це перша зустріч, на якій був присутній Еміліо Естівенс.
"Я пропустив усі свої зустрічі, тож я нарешті відчув, що повинен зробити це для себе. Ця зустріч особлива. Тут, у Чикаго, де ми знімали фільм, і, очевидно, 40-ва річниця, і я просто відчув, що настав час", — сказав актор.
Глядачі були неабияк щасливі побачити улюблений каст знову разом. У коментарях фани зізналися, що сподіваються, що колись зірки стрічки знову об'єднаються на екрані.
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