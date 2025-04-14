Актори Клуб Сніданок тоді і зараз — який вигляд мають зірки — фото

Актори фільму "Клуб "Сніданок" та Джош Горовіц. Фото: instagram.com/joshuahorowitz

Актори популярного фільму "Клуб "Сніданок" вперше після знімань фільму зібралися разом знову. Зірки возз'єдналися після 40-річного ювілею стрічки.

Світлинами із зустрічі поділився в Instagram блогер Джош Горовіц.

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Виконавці головних ролей популярного молодіжного фільму зібралися разом на Chicago Comic & Entertainment Expo. Еміліо Естевес, Моллі Рінгволд, Джадд Нельсон, Еллі Шиді та Ентоні Майкл Голл вперше за багато років знову показалися на одній сцені.

Актори "Клубу "Сніданок" та Джош Горовіц. Фото: instagram.com/joshuahorowitz

Під час зустрічі актори пригадала знімання у фільмі та той слід, який підліткова драма залишила на шанувальниках.

Актори і раніше збиралися разом на фан-зустрічі, однак не у повному складі. Зокрема, це перша зустріч, на якій був присутній Еміліо Естівенс.

"Я пропустив усі свої зустрічі, тож я нарешті відчув, що повинен зробити це для себе. Ця зустріч особлива. Тут, у Чикаго, де ми знімали фільм, і, очевидно, 40-ва річниця, і я просто відчув, що настав час", — сказав актор.

Глядачі були неабияк щасливі побачити улюблений каст знову разом. У коментарях фани зізналися, що сподіваються, що колись зірки стрічки знову об'єднаються на екрані.

Ентоні Майкл Голл, Еміліо Естевес, Джадд Нельсон, Моллі Рінгволд та Еллі Шиді. Фото: instagram.com/joshuahorowitz

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