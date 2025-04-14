Актеры Клуб Завтрак тогда и сейчас - как выглядят звезды - фото

Звезды "Клуб "Завтрак" воссоединились впервые за 40 лет — фото
Актеры популярного фильма "Клуб "Завтрак" впервые после съемок фильма собрались вместе снова. Звезды воссоединились после 40-летнего юбилея ленты.
Фотографиями со встречи поделился в Instagram блогер Джош Хоровиц.
Как изменились актеры "Клуб "Завтрак"
Исполнители главных ролей популярного молодежного фильма собрались вместе на Chicago Comic & Entertainment Expo. Эмилио Эстевес, Молли Рингволд, Джадд Нельсон, Элли Шиди и Энтони Майкл Холл впервые за много лет снова показались на одной сцене.
Во время встречи актеры вспомнила съемки в фильме и тот след, который подростковая драма оставила на поклонниках.
Актеры и раньше собирались вместе на фан-встречи, однако не в полном составе. В частности, это первая встреча, на которой присутствовал Эмилио Эстивенс.
"Я пропустил все свои встречи, поэтому я наконец почувствовал, что должен сделать это для себя. Эта встреча особенная. Здесь, в Чикаго, где мы снимали фильм, и, очевидно, 40-я годовщина, и я просто почувствовал, что пришло время", — сказал актер.
Зрители были изрядно счастливы увидеть любимый каст снова вместе. В комментариях фаны признались, что надеются, что когда-то звезды ленты снова объединятся на экране.
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