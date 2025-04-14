Актеры Клуб Завтрак тогда и сейчас - как выглядят звезды - фото

Актеры фильма "Клуб "Завтрак" и Джош Хоровиц. Фото: instagram.com/joshuahorowitz

Актеры популярного фильма "Клуб "Завтрак" впервые после съемок фильма собрались вместе снова. Звезды воссоединились после 40-летнего юбилея ленты.

Фотографиями со встречи поделился в Instagram блогер Джош Хоровиц.

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Исполнители главных ролей популярного молодежного фильма собрались вместе на Chicago Comic & Entertainment Expo. Эмилио Эстевес, Молли Рингволд, Джадд Нельсон, Элли Шиди и Энтони Майкл Холл впервые за много лет снова показались на одной сцене.

Актеры "Клуба "Завтрак" и Джош Хоровиц. Фото: instagram.com/joshuahorowitz

Во время встречи актеры вспомнила съемки в фильме и тот след, который подростковая драма оставила на поклонниках.

Актеры и раньше собирались вместе на фан-встречи, однако не в полном составе. В частности, это первая встреча, на которой присутствовал Эмилио Эстивенс.

"Я пропустил все свои встречи, поэтому я наконец почувствовал, что должен сделать это для себя. Эта встреча особенная. Здесь, в Чикаго, где мы снимали фильм, и, очевидно, 40-я годовщина, и я просто почувствовал, что пришло время", — сказал актер.

Зрители были изрядно счастливы увидеть любимый каст снова вместе. В комментариях фаны признались, что надеются, что когда-то звезды ленты снова объединятся на экране.

Энтони Майкл Холл, Эмилио Эстевес, Джадд Нельсон, Молли Рингволд и Элли Шиди. Фото: instagram.com/joshuahorowitz

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