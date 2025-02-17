Актори фільму "Клуб "Сніданок" — фото тоді та зараз

Кадр з фільму "Клуб "Сніданок". Фото: скриншот

Важко повірити, але популярній комедійній драмі про життя підлітків "Клуб "Сніданок" у 2025 виповнюється цілих 40 років. За цей час у житті акторів, які зіграли головні ролі у фільмі, відбулося дуже багато змін.

Новини.LIVE пропонує подивитися, який вигляд мали головни герої стрічки тоді та які вони зараз.

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Ендрю Кларк — Еміліо Естевес

Актор зіграв роль "Спортсмена" Ендрю Кларка, який був покараний адміністрацією школи за невдалий розіграш над одним із учнів.

Еміліо Естевес у ролі Ендрю Кларка. Фото: скриншот

Пік популярності Естевеса припав на 80-ті. Тоді актор знімався у багатьох молодіжних стрічках. Після успіху "Клубу "Сніданок" актор знявся у таких популярних фільмах, як "Вогні святого Ельма", "Молоді стрільці", "Чоловіки за роботою" тощо.

Окрім того, Естевес зарекомендував себе як режисер. Він працював над серіалами "Числа", "Детектив Раш", "Місце злочину: Нью-Йорк" та іншими роботами.

Еміліо Естевес. Фото: instagram.com/akawilliamhbonney

Клер Стендіш — Моллі Рінгволд

У фільмі Рінгволд виконала роль Клер Стендіш, "Принцеси", яка прогулювала школу.

Моллі Рінгволд у Клер Стендіш. Фото: скриншот

Після успіху стрічки акторка знялася ще в декількох підліткових фільмах, серед яких "Красуня у рожевому" та "Чи надовго?". Однак ці ролі ледь не зіпсували кар'єру Моллі, адже після них акторці було важко знайти для себе "дорослі ролі".

Рінгволд багато знімалося для французького кіно, а також для багатьох популярних серіалів. Зокрема, зіграла у "Рівердейлі" та "Казках міста".

Моллі Рінгволд. Фото: instagram.com/mollyringwald

Джон Бендер — Джадд Нельсон

Актор запам'ятався глядачам роллю "Хулігана" Джона Бендера. Юнак опиняється серед покараних за те, що увімкнув пожежну сигналізацію.

Джадд Нельсон у ролі Джона Бендера. Фото: скриншот

Після "Клубу "Сніданок" Нельсон також отримав роль у фільмі "Вогонь святого Ельма". Також актор зіграв ролі в таких фільмах, як "Від стегна", "Нове місто Джека", "Конфлікт інтересів", "Клуб мільярдерів" та "Найнебезпечніша гра".

Джадд Нельсон. Фото: скриншот

Еллісон Рейнолдс — Еллі Шиді

"Дивачку" Еллісон на екрані втілила акторка Еллі Шиді. Мовчазна героїня переживає чи не найбільшу трансформацію у фільмі.

Еллі Шиді у ролі Еллісон Рейнолдс. Фото: скриншот

У одному із інтерв'ю акторка зізналася, що роль у "Клубі "Сніданок" стала своєрідними "клеймом" на її кар'єрі, однак пізніше сказала, що дуже була рада виконати одну з головних ролей у стрічці.

Серед останніх ролей Шиді у кіно — фільми "Осіннє серце", "Порада гусениці", "Гарна ніч, щоб померти", "Перебудова" та "Люди Ікс: Апокаліпсис". Окрім того, акторка зараз викладає на театральному факультеті Міського коледжу Нью-Йорка.

Еллі Шиді. Фото: facebook.com/AllySheedyOfficial

Браян Джонсон — Ентоні Майкл Голл

Юнак на ім'я Браян потрапляє до "клубу" через те, що приніс до школи сигнальний пістолет. У компанії кмітливий хлопчина отримав прізвисько "Мозок".

Ентоні Майкл Голл у ролі Браяна Джонсона. Фото: скриншот

На момент виходу фільму Голлу було усього 17 років, однак до цього він вже також встиг засвітитися у кіно. Після успіху стрічки актор мав ще декілька досить успішних проєктів.

Зокрема, глядачі бачили Голла у фільмах "Едвард Руки-ножиці", "Шість ступенів розлуки", "Все про Бенджамінів" та "Темний лицар". Зараз актор продовжує активно зніматися у нових проєктах.

Ентоні Майкл Голл. Фото: instagram.com/amh4real

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