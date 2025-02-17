Актеры фильма "Клуб "Завтрак" - фото тогда и сейчас

Кадр из фильма "Клуб "Завтрак". Фото: скриншот

Трудно поверить, но популярной комедийной драме о жизни подростков "Клуб "Завтрак" в 2025 исполняется целых 40 лет. За это время в жизни актеров, сыгравших главные роли в фильме, произошло очень много изменений.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как выглядели главные герои ленты тогда и какие они сейчас.

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Эндрю Кларк — Эмилио Эстевес

Актер сыграл роль "Спортсмена" Эндрю Кларка, который был наказан администрацией школы за неудачный розыгрыш над одним из учеников.

Эмилио Эстевес в роли Эндрю Кларка. Фото: скриншот

Пик популярности Эстевеса пришелся на 80-е. Тогда актер снимался во многих молодежных лентах. После успеха "Клуба "Завтрак" актер снялся в таких популярных фильмах, как "Огни святого Эльма", "Молодые стрелки", "Мужчины за работой" и другие.

Кроме того, Эстевес зарекомендовал себя как режиссер. Он работал над сериалами "Числа", "Детектив Раш", "Место преступления: Нью-Йорк" и другими работами.

Эмилио Эстевес. Фото: instagram.com/akawilliamhbonney

Клэр Стэндиш — Молли Рингволд

В фильме Рингволд исполнила роль Клэр Стэндиш, "Принцессы", которая прогуливала школу.

Молли Рингволд в Клэр Стэндиш. Фото: скриншот

После успеха ленты актриса снялась еще в нескольких подростковых фильмах, среди которых "Красотка в розовом" и "Надолго ли?". Однако эти роли едва не испортили карьеру Молли, ведь после них актрисе было трудно найти для себя "взрослые роли".

Рингволд много снималось для французского кино, а также для многих популярных сериалов. В частности, сыграла в "Ривердейле" и "Сказках города".

Молли Рингволд. Фото: instagram.com/mollyringwald

Джон Бендер — Джадд Нельсон

Актер запомнился зрителям ролью "Хулигана" Джона Бендера. Юноша оказывается среди наказанных за то, что включил пожарную сигнализацию.

Джадд Нельсон в роли Джона Бендера. Фото: скриншот

После "Клуба "Завтрак" Нельсон также получил роль в фильме "Огонь святого Эльма". Также актер сыграл роли в таких фильмах, как "От бедра", "Новый город Джека", "Конфликт интересов", "Клуб миллиардеров" и "Самая опасная игра".

Джадд Нельсон. Фото: скриншот

Эллисон Рейнолдс — Элли Шиди

"Чудачку" Эллисон на экране воплотила актриса Элли Шиди. Молчаливая героиня переживает едва ли не самую большую трансформацию в фильме.

Элли Шиди в роли Эллисон Рейнолдс. Фото: скриншот

В одном из интервью актриса призналась, что роль в "Клубе "Завтрак" стала своеобразным "клеймом" на ее карьере, однако позже сказала, что очень была рада исполнить одну из главных ролей в ленте.

Среди последних ролей Шиди в кино — фильмы "Осеннее сердце", "Совет гусеницы", "Хорошая ночь, чтобы умереть", "Перестройка" и "Люди Икс: Апокалипсис". Кроме того, актриса сейчас преподает на театральном факультете Городского колледжа Нью-Йорка.

Элли Шиди. Фото: facebook.com/AllySheedyOfficial

Брайан Джонсон — Энтони Майкл Холл

Юноша по имени Брайан попадает в "клуб" из-за того, что принес в школу сигнальный пистолет. В компании сообразительный паренек получил прозвище "Мозг".

Энтони Майкл Холл в роли Брайана Джонсона. Фото: скриншот

На момент выхода фильма Холлу было всего 17 лет, однако до этого он уже также успел засветиться в кино. После успеха ленты актер имел еще несколько достаточно успешных проектов.

В частности, зрители видели Холла в фильмах "Эдвард Руки-ножницы", "Шесть степеней разлуки", "Все о Бенджаминах" и "Темный рыцарь". Сейчас актер продолжает активно сниматься в новых проектах.

Энтони Майкл Холл. Фото: instagram.com/amh4real

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