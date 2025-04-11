Ерік Дейн заявив про рідкісну невиліковну хворобу — фото

Ерік Дейн. Фото: instagram.com/realericdane

Американський актор Ерік Дейн вперше розповів шанувальникам про свій невиліковний діагноз. Зірка серіалів "Усі жінки — відьми" та "Анатомія Грей" зізнався, як хвороба вплинула на його життя.

Подробицями актор поділився в інтерв'ю People.

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Ерік Дейн повідомив про рідкісний діагноз

52-річний актор розповів, в нього діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС). Ця рідкісна хвороба уражає опорно-рухову систему та наразі не підлягає лікуванню. На жаль, люди із БАС мають у запасі від трьох до десяти років життя.

Дейн зізнається, що у непростий період йому неабияк допомагає підтримка родини. Завдяки близьким та рідним актор не опускає руки та навіть планує і надалі зніматися у нових проєктах. Вже незабаром Дейн повернеться на знімальний майданчик серіалу "Ейфорія".

"Я вдячний за те, що моя любляча сім'я поруч зі мною у цій новій главі. Я відчуваю себе щасливим, що можу продовжувати працювати і з нетерпінням чекаю повернення на знімальний майданчик "Ейфорії" наступного тижня. Я дуже прошу вас дати мені і моїй родині можливість побути наодинці протягом цього часу", — сказав Дейн.

Актор Ерік Дейн. Фото: x.com/RealEricDane

Нагадаємо, дружина зірки "Ліги сміху" Олександра Чечуна розкрила причину його смерті. А також стало відомо, що діти Анджеліни Джолі б'ють на сполох через давню хворобу зірки.