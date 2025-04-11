Эрик Дейн заявил о редкой неизлечимой болезни — фото

Звезда "Все женщины — ведьмы" рассказал о неизлечимой болезни
Американский актер Эрик Дейн впервые рассказал поклонникам о своем неизлечимом диагнозе. Звезда сериалов "Все женщины — ведьмы" и "Анатомия Грей" признался, как болезнь повлияла на его жизнь.
Подробностями актер поделился в интервью People.
Эрик Дэйн сообщил о редком диагнозе
52-летний актер рассказал, у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Эта редкая болезнь поражает опорно-двигательную систему и пока не подлежит лечению. К сожалению, люди с БАС имеют в запасе от трех до десяти лет жизни.
Дейн признается, что в непростой период ему очень помогает поддержка семьи. Благодаря близким и родным актер не опускает руки и даже планирует и в дальнейшем сниматься в новых проектах. Уже вскоре Дейн вернется на съемочную площадку сериала "Эйфория".
"Я благодарен за то, что моя любящая семья рядом со мной в этой новой главе. Я чувствую себя счастливым, что могу продолжать работать и с нетерпением жду возвращения на съемочную площадку "Эйфории" на следующей неделе. Я очень прошу вас дать мне и моей семье возможность побыть наедине в течение этого времени", — сказал Дэйн.
Напомним, жена звезды "Лиги смеха" Александра Чечуна раскрыла причину его смерти. А также стало известно, что дети Анджелины Джоли бьют тревогу из-за давней болезни звезды.
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