Эрик Дейн заявил о редкой неизлечимой болезни — фото

Эрик Дейн. Фото: instagram.com/realericdane

Американский актер Эрик Дейн впервые рассказал поклонникам о своем неизлечимом диагнозе. Звезда сериалов "Все женщины — ведьмы" и "Анатомия Грей" признался, как болезнь повлияла на его жизнь.

Подробностями актер поделился в интервью People.

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52-летний актер рассказал, у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Эта редкая болезнь поражает опорно-двигательную систему и пока не подлежит лечению. К сожалению, люди с БАС имеют в запасе от трех до десяти лет жизни.

Дейн признается, что в непростой период ему очень помогает поддержка семьи. Благодаря близким и родным актер не опускает руки и даже планирует и в дальнейшем сниматься в новых проектах. Уже вскоре Дейн вернется на съемочную площадку сериала "Эйфория".

"Я благодарен за то, что моя любящая семья рядом со мной в этой новой главе. Я чувствую себя счастливым, что могу продолжать работать и с нетерпением жду возвращения на съемочную площадку "Эйфории" на следующей неделе. Я очень прошу вас дать мне и моей семье возможность побыть наедине в течение этого времени", — сказал Дэйн.

Актер Эрик Дэйн. Фото: x.com/RealEricDane

Напомним, жена звезды "Лиги смеха" Александра Чечуна раскрыла причину его смерти. А также стало известно, что дети Анджелины Джоли бьют тревогу из-за давней болезни звезды.