Діти Анджеліни Джолі схвильовані через її стан — фото

Анджеліна Джолі. Фото: Wikipedia

Родина американської акторки Анджеліни Джолі серйозно схвильована її станом здоров'я. Сини та доньки голлівудської зірки переймаються тим, аби не повернулася її давня хвороба.

Про це інсайдери розповіли виданню RadarOnline.

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Діти Джолі стурбовані її надмірною худорлявістю

Фігура 49-річної зірки кіно останнім часом стала частою темою для обговорення. Річ у тім, що Джолі серйозно схудла, чим викликала неабияке здивування та занепокоєння у прихильників.

Влітку акторка схудла до екстремальної ваги. На думку експертів, Джолі важила усього близько 45 кілограмів, що дуже мало для її високого зросту.

Такі зміни у вазі викликають серйозні хвилювання і у дітей Енджи. За словами інсайдерів, сини та доньки зірки турбуються про те, аби до неї не повернулися стара хвороба — анорексія, з якою вона боролася протягом п'яти років.

Аби не допустити серйозних наслідків, діти акторки пильно слідкують за її харчуванням. Разом із нею вони їздять на закупівлю продуктів та намагаються повернути їй любов до повноцінного харчування.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Wikipedia

"Вони разом купують продукти оптом і спокушають її ласими шматочками з гастроному та пекарні, щовечора влаштовують сімейні вечері, і все це для того, щоб заохотити її набрати вагу. Вона все ще виглядає худенькою, її щиколотки схожі на гілочки, але під пильним наглядом дітей вона з'їдає на декілька шматочків більше", — поділився інсайдер.

Акторка і раніше мала проблеми із вагою та розладами харчування. 2013 року Джолі почала стрімко худнути, що дуже збентежило її тодішнього чоловіка Бреда Пітта. Актор вмовив дружину почати лікування та слідкував за її раціоном, що дозволило Анджеліні подолати анорексію. Однак після розлучення пари 2016 року проблема повернулася знов, тож тепер діти зірки турбуються про неї.

"Бред зробив одну гарну справу — наполягав, щоб вона більше їла, але з тих пір, як він пішов, діти відчувають, що вона не піклується про себе, і це змушує їх ще більше захищати її", — каже інсайдер.

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