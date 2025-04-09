Дети Анджелины Джоли взволнованы из-за ее состояния - фото

Анджелина Джоли. Фото: Wikipedia

Семья американской актрисы Анджелины Джоли серьезно взволнована ее состоянием здоровья. Сыновья и дочери голливудской звезды обеспокоены тем, чтобы не вернулась ее давняя болезнь.

Об этом инсайдеры рассказали изданию RadarOnline.

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Фигура 49-летней звезды кино в последнее время стала частой темой для обсуждения. Дело в том, что Джоли серьезно похудела, чем вызвала большое удивление и беспокойство у поклонников.

Летом актриса похудела до экстремального веса. По мнению экспертов, Джоли весила всего около 45 килограммов, что очень мало для ее высокого роста.

Такие изменения в весе вызывают серьезные волнения и у детей Энджи. По словам инсайдеров, сыновья и дочери звезды беспокоятся о том, чтобы к ней не вернулись старая болезнь — анорексия, с которой она боролась в течение пяти лет.

Чтобы не допустить серьезных последствий, дети актрисы пристально следят за ее питанием. Вместе с ней они ездят на закупку продуктов и пытаются вернуть ей любовь к полноценному питанию.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Wikipedia

"Они вместе покупают продукты оптом и соблазняют ее лакомыми кусочками из гастронома и пекарни, каждый вечер устраивают семейные ужины, и все это для того, чтобы поощрить ее набрать вес. Она все еще выглядит худенькой, ее лодыжки похожи на веточки, но под пристальным наблюдением детей она съедает на несколько кусочков больше", — поделился инсайдер.

Актриса и раньше имела проблемы с весом и расстройствами питания. В 2013 году Джоли начала стремительно худеть, что очень смутило ее тогдашнего мужа Брэда Питта. Актер уговорил жену начать лечение и следил за ее рационом, что позволило Анджелине преодолеть анорексию. Однако после развода пары в 2016 году проблема вернулась вновь, и теперь дети звезды беспокоятся о ней.

"Брэд сделал одно хорошее дело — настаивал, чтобы она больше ела, но с тех пор, как он ушел, дети чувствуют, что она не заботится о себе, и это заставляет их еще больше защищать ее", — говорит инсайдер.

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