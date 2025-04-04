Мішель Вільямс стала мамою вчетверте — подробиці

Мішель Вільямс. Фото: Reuters

У родині голлівудської акторки Мішель Вільямс сталося поповнення. У зірки фільму "Веном" народилася четверта дитина.

Про це повідомляє видання People.

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Як повідомив інсайдер, в родині 44-річної акторки та її чоловіка, 48-річного режисера Томаса Кайла, з'явилася четверта дитина. Малюк народився на світ ще шість тижнів тому за допомогою сурогатної матері.

Оточення пари помітило їх під час прогулянки Нью-Йорком у новому складі. За словами інсайдерів, зірка просто сяяла від щастя поруч зі своєю родиною.

"Вони дуже щасливі від збільшення їхньої сім'ї, а Матильда (старша донька Вільямс — ред.) дуже любить своїх молодших братів і сестер", — говорить джерело.

Однак, поки що Мішель та Томас не готові ділитися своєю радістю на широкий загал. Ім'я та стать малюка вони тримають у секреті.

Як відомо, Вільямс має старшу 18-річну доньку Матильду від покійного актора Гіта Леджера. Також у шлюбі із Кайлом 2020 року вона народила сина Гарта, а 2022 року у пари з'явилася ще одна дитина.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вперше за довгий час вийшла в світ з 17-річною донькою. Також ми писали, що акторка Меган Фокс вчетверте стала мамою.