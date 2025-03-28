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Джолі підтримала 14-річну українку, яка постраждала від обстрілу

28 березня 2025 09:27
Марія Коваленко - Редактор
Анджеліна Джолі підтримала 14-річну українку, яка постраждала від обстрілу — фото
Анджеліна Джолі. Фото: Wikipedia
Марія Коваленко - Редактор

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі підтримала 14-річну українку Поліну, яка постраждала внаслідок російського обстрілу. Зірка зателефонувала дівчині та передала їй листівку зі словами підтримки.

Про це розповіли в United24.

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У лютому 2025 року Поліна отримала поранення внаслідок російського обстрілу міста Ізюм на Харківщині. Через отримані травми дівчина тимчасово не може ходити та перебуває на лікуванні у лікарні "Охматдит".

Під час лікування Поліна зізналася, що мріє знову ходити, а також дуже хоче познайомитися з Анджеліною Джолі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Коли американська акторка дізналася про бажання дівчини, вирішила підтримати її. Голлівудська зірка зателефонувала Поліні, а також передала їй листівку зі словами підтримки.

Анджеліна Джолі передала листівку 14-річній українці - фото
Листівка від Анджеліни Джолі. Фото: facebook.com/u24.gov.ua

Як відомо, Анджеліна Джолі з перших днів повномасштабного російського вторгнення підтримала Україну. Голлівудська акторка, яка є послом доброї волі ЮНІСЕФ, разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців займається наданням допомоги українським переселенцям. Також у квітні 2022 року зірка побувала у Львові, де відвідала дітей, які постраждали внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Краматорську, та школу-інтернат.

Нагадаємо, Джордж Клуні розкритикував американську владу та нарвався на різку відповідь Дональда Трампа. Також ми писали, що зірка "Надприродного" відмовився від своєї Tesla через скандальні заяви Ілона Маска.

Анджеліна Джолі Голлівуд закордонні зірки допомога війна в Україні
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