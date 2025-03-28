Анджеліна Джолі підтримала 14-річну українку, яка постраждала від обстрілу — фото

Анджеліна Джолі. Фото: Wikipedia

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі підтримала 14-річну українку Поліну, яка постраждала внаслідок російського обстрілу. Зірка зателефонувала дівчині та передала їй листівку зі словами підтримки.

Про це розповіли в United24.

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У лютому 2025 року Поліна отримала поранення внаслідок російського обстрілу міста Ізюм на Харківщині. Через отримані травми дівчина тимчасово не може ходити та перебуває на лікуванні у лікарні "Охматдит".

Під час лікування Поліна зізналася, що мріє знову ходити, а також дуже хоче познайомитися з Анджеліною Джолі.

Коли американська акторка дізналася про бажання дівчини, вирішила підтримати її. Голлівудська зірка зателефонувала Поліні, а також передала їй листівку зі словами підтримки.

Листівка від Анджеліни Джолі. Фото: facebook.com/u24.gov.ua

Як відомо, Анджеліна Джолі з перших днів повномасштабного російського вторгнення підтримала Україну. Голлівудська акторка, яка є послом доброї волі ЮНІСЕФ, разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців займається наданням допомоги українським переселенцям. Також у квітні 2022 року зірка побувала у Львові, де відвідала дітей, які постраждали внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Краматорську, та школу-інтернат.

Нагадаємо, Джордж Клуні розкритикував американську владу та нарвався на різку відповідь Дональда Трампа. Також ми писали, що зірка "Надприродного" відмовився від своєї Tesla через скандальні заяви Ілона Маска.