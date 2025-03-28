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Джоли поддержала 14-летнюю украинку, пострадавшую от обстрела

28 марта 2025 09:27
Мария Коваленко - Редактор
Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю украинку, пострадавшую от обстрела — фото
Анджелина Джоли. Фото: Wikipedia
Мария Коваленко - Редактор

Голливудская актриса Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю украинку Полину, которая пострадала в результате российского обстрела. Звезда позвонила девушке и передала ей открытку со словами поддержки.

Об этом рассказали в United24.

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В феврале 2025 года Полина получила ранения в результате российского обстрела города Изюм на Харьковщине. Из-за полученных травм девушка временно не может ходить и находится на лечении в больнице "Охматдет".

Во время лечения Полина призналась, что мечтает снова ходить, а также очень хочет познакомиться с Анджелиной Джоли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Когда американская актриса узнала о желании девушки, решила поддержать ее. Голливудская звезда позвонила Полине, а также передала ей открытку со словами поддержки.

Анджеліна Джолі передала листівку 14-річній українці - фото
Открытка от Анджелины Джоли. Фото: facebook.com/u24.gov.ua

Как известно, Анджелина Джоли с первых дней полномасштабного российского вторжения поддержала Украину. Голливудская актриса, которая является послом доброй воли ЮНИСЕФ, вместе с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев занимается оказанием помощи украинским переселенцам. Также в апреле 2022 года звезда побывала во Львове, где посетила детей, пострадавших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, и школу-интернат.

Напомним, Джордж Клуни раскритиковал американскую власть и нарвался на резкий ответ Дональда Трампа. Также мы писали, что звезда "Сверхъестественного" отказался от своей Tesla из-за скандальных заявлений Илона Маска.

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