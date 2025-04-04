Мишель Уильямс стала мамой в четвертый раз — подробности

Звезда фильма "Веном" в четвертый раз стала мамой — СМИ
В семье голливудской актрисы Мишель Уильямс произошло пополнение. У звезды фильма "Веном" родился четвертый ребенок.
Об этом сообщает издание People.
Мишель Уильямс стала мамой в четвертый раз
Как сообщил инсайдер, в семье 44-летней актрисы и ее мужа, 48-летнего режиссера Томаса Кайла, появился четвертый ребенок. Малыш родился на свет еще шесть недель назад с помощью суррогатной матери.
Окружение пары заметило их во время прогулки по Нью-Йорку в новом составе. По словам инсайдеров, звезда просто сияла от счастья рядом со своей семьей.
"Они очень счастливы от увеличения их семьи, а Матильда (старшая дочь Уильямс — ред.) очень любит своих младших братьев и сестер", — говорит источник.
Однако, пока Мишель и Томас не готовы делиться своей радостью на широкую общественность. Имя и пол малыша они держат в секрете.
Как известно, Уильямс имеет старшую 18-летнюю дочь Матильду от покойного актера Гита Леджера. Также в браке с Кайлом в 2020 году она родила сына Гарта, а в 2022 году у пары появился еще один ребенок.
Напомним, Дженнифер Лопес впервые за долгое время вышла в свет с 17-летней дочерью. Также мы писали, что актриса Меган Фокс в четвертый раз стала мамой.
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