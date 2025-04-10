Олександр Чечун помер — дружина коміка повідомила причину

Олександр Чечун. Фото: instagram.com/olya_gritcenyk

Дружина українського коміка Олександра Чечуна, Ольга Гриценюк, повідомила подробиці його смерті. Зірка "Ліги сміху" пішов з життя 9 квітня.

Вдова гумориста вийшла на зв'язок у Instagram.

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У своєму фотоблогу дружина актора звернулася до своїх підписників та повідомила, що Олександр пішов з життя 9 квітня 2025 року. Причиною смерті гумориста стало важке поранення, яке він отримав на передовій.

Як розповіла Ольга, майже рік Олександр боровся за життя, але, на жаль, помер.

"Саші не стало вчора, 9 квітня. Після тяжкого поранення отриманого при виконанні бойового завдання. Ми майже рік боролися за його життя, але на жаль...", — написала дружина актора.

Дружина Олександра Чечуна звернулася до підписників. Фото: instagram.com/olya_gritcenyk

Навесні 2022 року учасник команди "Стадіон Діброва" став на захист країни та приєднався до лав ЗСУ. У коміка залишилася дружина та двоє дітей — 11-річна донька Марта та 15-річний син Марк.

Нагадаємо, нещодавно пішла з життя зірка фільму "За двома зайцями". Також стало відомо, що помер відомий голлівудський актор.