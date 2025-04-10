Олександр Чечун з Ліги сміху помер — фото

Олександр Чечун. Фото: instagram.com/ligasmihu_official

Пішов з життя український гуморист та учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун. Зірка команди "Стадіон Діброва" від 2022 року служив у лавах ЗСУ.

Трагічну звістку повідомили на сторінці "Ліги сміху" в Instagram.

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Про смерть комедійного актора стало відомо 9 квітня. Причини та обставини смерті Олександра наразі невідомі.

"У лігосмішній родині траур... Пішов з життя Олександр Чечун…"Стадіон Діброва". Співчуття рідним та близьким", — повідомили на сторінці проєкту.

Олександр Чечун з командою. Фото: instagram.com/ligasmihu_official/

Пам'ять колеги у соцмережах вшанували учасники "Ліги сміху" та зірки "Кварталу 95" Ілля Бордуаль, Володимир Мартинець, Юрій Ткач та інші.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Олександр Чечун взяв до рук зброю та доєднався до лав ЗСУ.

Нагадаємо, днями пішла з життя відома українська акторка. Також ми писали, що помер зірка фільму "Бетмен назавжди".