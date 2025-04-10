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Ушел из жизни известный украинский комик

10 апреля 2025 11:39
Мария Коваленко - Редактор
Александр Чечун из Лиги смеха умер — фото
Александр Чечун. Фото: instagram.com/ligasmihu_official
Мария Коваленко - Редактор

Ушел из жизни украинский юморист и участник "Лиги смеха" Александр Чечун. Звезда команды "Стадион Диброва" с 2022 года служил в рядах ВСУ.

Трагическое известие сообщили на странице "Лиги смеха" в Instagram.

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О смерти комедийного актера стало известно 9 апреля. Причины и обстоятельства смерти Александра пока неизвестны.

"В лигосмешной семье траур... Ушел из жизни Александр Чечун... "Стадион Диброва". Соболезнования родным и близким", — сообщили на странице проекта.

Помер Олександр Чечун з Ліги сміху
Александр Чечун с командой. Фото: instagram.com/ligasmihu_official/

Память коллеги в соцсетях почтили участники "Лиги смеха" и звезды "Квартала 95" Илья Бордуаль, Владимир Мартынец, Юрий Ткач и другие.

Как известно, с начала полномасштабной войны Александр Чечун взял в руки оружие и присоединился к рядам ВСУ.

Напомним, на днях ушла из жизни известная украинская актриса. Также мы писали, что умер звезда фильма "Бэтмен навсегда".

смерть Квартал 95 актеры Лига Смеха украинские звезды
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