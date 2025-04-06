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Пішла з життя відома українська акторка

6 квітня 2025 15:50
Марія Коваленко - Редактор
Таїсія Литвиненко померла — фото
Таїсія Литвиненко. Фото: Facebook/Таїсія Литвиненко
Марія Коваленко - Редактор

Померла українська акторка театру та кіно Таїсія Литвиненко. Зірки фільму "За двома зайцями" не стало 6 квітня.

Трагічну звістку у Facebook повідомив її син Назар Стригун.

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Померла Таїсія Литвиненко

Народна артистка України пішла з життя у 90 років, через два місяці після свого ювілею.

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"Наше сонечко зійшло у неділю і... покинуло нас у неділю", — написав Назар.

Причину смерті повідомляти родина поки що не стала. Про прощання зі знаменитістю син акторки пообіцяв повідомити пізніше.

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Таїсія Литвиненко померла - фото
Акторка Таїсія Литвиненко. Фото: Facebook/Таїсія Литвиненко

Таїсія Йосипівна прославилася, як одна із найталановитіших акторок свого часу. Усенародну любов акторці принесла роль Химки у фільмі "За двома зайцями" (1961). Литвиненко не часто знімалася у кіно, проте зіграла багато ролей на театральній сцені.

За свої досягнення у творчості та вклад у розвиток культури Україна акторка була нагороджена Орденом княгині Ольги I ступеню,  Орденом Архистратига Михаїла та преміями у галузі театрального мистецтва імені Марії Заньковецької та Бориса Романицького.

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Фільм За двома зайцями
Таїсія Литвиненко у фільмі "За двома зайцями". Фото: Facebook/Таїсія Литвиненко

Нагадаємо, пішов з життя зірка фільму "Бетмен назавжди" Вел Кілмер. Також стало відомо, що помер актор "Шаленого Макса" Річард Нортон.

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