Таїсія Литвиненко померла — фото

Пішла з життя відома українська акторка
Померла українська акторка театру та кіно Таїсія Литвиненко. Зірки фільму "За двома зайцями" не стало 6 квітня.
Трагічну звістку у Facebook повідомив її син Назар Стригун.
Померла Таїсія Литвиненко
Народна артистка України пішла з життя у 90 років, через два місяці після свого ювілею.
"Наше сонечко зійшло у неділю і... покинуло нас у неділю", — написав Назар.
Причину смерті повідомляти родина поки що не стала. Про прощання зі знаменитістю син акторки пообіцяв повідомити пізніше.
Таїсія Йосипівна прославилася, як одна із найталановитіших акторок свого часу. Усенародну любов акторці принесла роль Химки у фільмі "За двома зайцями" (1961). Литвиненко не часто знімалася у кіно, проте зіграла багато ролей на театральній сцені.
За свої досягнення у творчості та вклад у розвиток культури Україна акторка була нагороджена Орденом княгині Ольги I ступеню, Орденом Архистратига Михаїла та преміями у галузі театрального мистецтва імені Марії Заньковецької та Бориса Романицького.
Нагадаємо, пішов з життя зірка фільму "Бетмен назавжди" Вел Кілмер. Також стало відомо, що помер актор "Шаленого Макса" Річард Нортон.
Читайте Новини.LIVE!