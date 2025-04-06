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Ушла из жизни известная украинская актриса

6 апреля 2025 15:50
Мария Коваленко - Редактор
Таисия Литвиненко умерла - фото
Таисия Литвиненко. Фото: Facebook/Таисия Литвиненко
Мария Коваленко - Редактор

Умерла украинская актриса театра и кино Таисия Литвиненко. Звезды фильма "За двумя зайцами" не стало 6 апреля.

Трагическую весть в Facebook сообщил ее сын Назар Стригун.

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Умерла Таисия Литвиненко

Народная артистка Украины ушла из жизни в 90 лет, через два месяца после своего юбилея.

"Наше солнышко взошло в воскресенье и... покинуло нас в воскресенье", — написал Назар.

Причину смерти сообщать семья пока что не стала. О прощании со знаменитостью сын актрисы пообещал сообщить позже.

Таїсія Литвиненко померла - фото
Актриса Таисия Литвиненко. Фото: Facebook/Таисия Литвиненко

Таисия Иосифовна прославилась, как одна из самых талантливых актрис своего времени. Всенародную любовь актрисе принесла роль Химки в фильме "За двумя зайцами" (1961). Литвиненко не часто снималась в кино, однако сыграла много ролей на театральной сцене.

За свои достижения в творчестве и вклад в развитие культуры Украины актриса была награждена Орденом княгини Ольги I степени, Орденом Архистратига Михаила и премиями в области театрального искусства имени Марии Заньковецкой и Бориса Романицкого.

Фільм За двома зайцями
Таисия Литвиненко в фильме "За двумя зайцами". Фото: Facebook/Таисия Литвиненко

Напомним, ушел из жизни звезда фильма "Бэтмен навсегда" Вэл Килмер. Также стало известно, что умер актер "Безумного Макса" Ричард Нортон.

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