Александр Чечун умер — жена комика сообщила причину

Александр Чечун. Фото: instagram.com/olya_gritcenyk

Жена украинского комика Александра Чечуна Ольга Гриценюк сообщила подробности его смерти. Звезда "Лиги смеха" ушел из жизни 9 апреля.

Вдова юмориста вышла на связь в Instagram.

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В своем фотоблоге жена актера обратилась к своим подписчикам и сообщила, что Александр ушел из жизни 9 апреля 2025 года. Причиной смерти юмориста стало тяжелое ранение, которое он получил на передовой.

Как рассказала Ольга, почти год Александр боролся за жизнь, но, к сожалению, умер.

"Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения полученного при выполнении боевого задания. Мы почти год боролись за его жизнь, но к сожалению..." — написала жена актера.

Жена Александра Чечуна обратилась к подписчикам. Фото: instagram.com/olya_gritcenyk

Весной 2022 года участник команды "Стадион Диброва" стал на защиту страны и присоединился к рядам ВСУ. У комика осталась жена и двое детей — 11-летняя дочь Марта и 15-летний сын Марк.

Напомним, недавно ушла из жизни звезда фильма "За двумя зайцами". Также стало известно, что умер известный голливудский актер.