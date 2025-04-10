Александр Чечун умер — жена комика сообщила причину

Жена покойного актера Квартала 95 раскрыла причину его смерти
Жена украинского комика Александра Чечуна Ольга Гриценюк сообщила подробности его смерти. Звезда "Лиги смеха" ушел из жизни 9 апреля.
Вдова юмориста вышла на связь в Instagram.
Стала известна причина смерти Александра Чечуна
В своем фотоблоге жена актера обратилась к своим подписчикам и сообщила, что Александр ушел из жизни 9 апреля 2025 года. Причиной смерти юмориста стало тяжелое ранение, которое он получил на передовой.
Как рассказала Ольга, почти год Александр боролся за жизнь, но, к сожалению, умер.
"Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения полученного при выполнении боевого задания. Мы почти год боролись за его жизнь, но к сожалению..." — написала жена актера.
Весной 2022 года участник команды "Стадион Диброва" стал на защиту страны и присоединился к рядам ВСУ. У комика осталась жена и двое детей — 11-летняя дочь Марта и 15-летний сын Марк.
Напомним, недавно ушла из жизни звезда фильма "За двумя зайцами". Также стало известно, что умер известный голливудский актер.
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