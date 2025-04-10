Бен Аффлек спровокував чутки про роман з Анджеліною Джолі — фото

Бен Аффлек. Фото: Reuters

Американський актор Бен Аффлек спровокував чутки про романтичні стосунки зі своєю колегою Анджеліною Джолі. Подейкують, що зірка "Бетмена" має особливе ставлення до акторки.

Про це виданню The News розповів інсайдер.

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52-річний актор після розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес знову став завидним холостяком Голлівуду. І, схоже, в Бена є дехто на приміті.

Друзі актора розповіли, що він має симпатію до 49-річної Джолі та вважає її неймовірною жінкою. За словами інсайдерів, Аффлек приголомшений тим, як гарно вона поєднує свою кар'єру та виховання шести дітей.

Анджеліна Джолі. Фото: Wikipedia

"Він завжди вважав її неймовірно привабливою і з глибокою повагою ставиться до того, як вона організувала свою кар'єру та особисте життя. Він також захоплюється її режисерською роботою, що резонує з ним, оскільки він зняв фільми "Арго" та "Місто", — розповів інсайдер.

І хоча Джолі говорила про те, що не шукає кохання, а хоче бути зосереджена на своїх дітях, розмови про акторський роман набирають обертів. Оточення зірок припускає, що Бен та Анджеліна дещо схожі між собою та мають багато спільного.

Тим часом, стало відомо, що діти Анджеліни Джолі серйозно занепокоєні через стан її здоров'я. Також ми писали, що король Чарльз з дружиною відсвяткували 20 річницю шлюбу.