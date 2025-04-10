Бен Аффлек спровоцировал слухи о романе с Анджелиной Джоли — фото

Бен Аффлек. Фото: Reuters

Американский актер Бен Аффлек спровоцировал слухи о романтических отношениях со своей коллегой Анджелиной Джоли. Поговаривают, что звезда "Бэтмена" имеет особое отношение к актрисе.

Об этом изданию The News рассказал инсайдер.

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52-летний актер после развода с певицей Дженнифер Лопес снова стал завидным холостяком Голливуда. И, похоже, у Бена есть кое-кто на примете.

Друзья актера рассказали, что он питает симпатию к 49-летней Джоли и считает ее невероятной женщиной. По словам инсайдеров, Аффлек потрясен тем, как хорошо она сочетает свою карьеру и воспитание шести детей.

Анджелина Джоли. Фото: Wikipedia

"Он всегда считал ее невероятно привлекательной и с глубоким уважением относится к тому, как она организовала свою карьеру и личную жизнь. Он также восхищается ее режиссерской работой, что резонирует с ним, поскольку он снял фильмы "Арго" и "Город",— рассказал инсайдер.

И хотя Джоли говорила о том, что не ищет любви, а хочет быть сосредоточена на своих детях, разговоры об актерском романе набирают обороты. Окружение звезд предполагает, что Бен и Анджелина несколько похожи между собой и имеют много общего.

Между тем, стало известно, что дети Анджелины Джоли серьезно обеспокоены из-за состояния ее здоровья. Также мы писали, что король Чарльз с женой отпраздновали 20 годовщину брака.