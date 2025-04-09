Чарльз та Камілла святкують річницю шлюбу — кращі фільми про королівську родину

Король Чарльз та королева-консорт Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британський король Чарльз та його дружина Камілла сьогодні, 9 квітня, святкують річницю шлюбу. Королівське подружжя разом вже 20 років.

Новини.LIVE розповідають непросту історію кохання пари та діляться кращою добіркою фільмів про монаршу родину.

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Кохання крізь роки

Молодий принц Чарльз зустрів Каміллу ще 1970 року і закохався із першого погляду. Однак закоханість пари тоді так і не довела до весілля. Зрештою Каміла вийшла заміж за Ендрю Паркера Боулза, а Чарльз одружився із Діаною Спенсер.

Протягом багатьох років принц та його перше кохання залишалися близькими друзями. Проте, насправді, кохання нікуди не зникло. Ходять чутки, що навіть попри шлюби із іншими, Чарльз та Камілла не змогли встояти перед почуттями.

Весілля Чарльза та Камілли. Фото: Reuters

Минуло 30 років із їхнього знайомства, перш ніж принц нарешті зміг офіційно покликати заміж свою кохану. Чарльз та Камілла зіграли камерне весілля на 28 людей у Віндзорській ратуші 9 квітня 2005 року.

Їхньому коханню вдалося подолати осуд суспільства, нападки преси та навіть суперечки із власними родинами. І сьогодні король та королева святкують ювілей подружнього життя.

Найкращі фільми і серіали про королівську родину

Корона (2016)

Драматичний серіал детально розповідає про життя королівської родини з моменту, як королева Єлизавета II зійшла на престол. У серіалі окрема лінія розкриває історію кохання Чарльза та Камілли та усі труднощі на їхньому шляху.

Король Чарльз III

Фільм був знятий ще 2017 року і є альтернативною версією того, що могло статися після смерті королеви Єлизавети II. За сюжетом принц Чарльз займає королівський престол та мусить відстояти не лише інтереси країни, а захистити власну сім'ю.

Спенсер: Таємниця принцеси Діани

Стрічка розповідає про шлюб принца Чарльза та принцеси Вельської, який почав тріщати по швах. У пресі вже починають ходити чутки про роман майбутнього короля із давньою подругою Каміллою та й сама Діана починає розуміти, що вони із чоловіком йдуть різними стежками.

Нагадаємо, Борис Джонсон розкритикував серіал "Юнацтво" та нинішнього прем'єра Великої Британії. А також стало відомо, що у кіно виходить нова українська драма про активіста Мустафу Джемілєва.