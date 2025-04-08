Юнацтво від Netflix — Борис Джонсон жорстко розкритикував серіал

Борис Джонсон. Фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Серіал "Юнацтво" підкорив мережу та став одним із найуспішніших проєктів на Netflix. Однак колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко розкритикував кримінальну драму.

У виданні Daily Mail політик висловив свою думку.

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Борис Джонсон розкритикував серіал "Юнацтво"

Нещодавно чинний прем'єр Великої Британії Кім Стармер із захопленням висловився про драму та навіть порекомендував вчителям у школах показати її своїм учням.

Однак, на думку Джонсона, це "повна маячня". Політик не згоден із думкою свого наступника та вважає, що серіал брехливий.

"Заохочуючи показ цієї телепрограми в школах — під час уроків! — уряд демонструє свою жорстоку байдужість до реальних освітніх потреб дітей сьогодні. Теза "Юнацтва", як я зрозумів, полягала в тому, що чоловіки, які досягли статевої зрілості, ризикують перетворитися на психопатів-жіноненависників, нездатних впоратися з найменшою романтичною відмовою", — заявив Джонсон.

Серіал "Юнацтво". Фото: Netflix

На думку колишнього прем'єра, сюжет серіалу не відповідає дійсності та не вирішує проблем, які насправді існують у суспільстві.

"Він (серіал — ред.), по суті, не має відношення до проблеми підліткової ножової злочинності в школах. Так, я боюся, що діти завдають одне одному ножових поранень, але в переважній більшості випадків злочинці і жертви —- молоді чоловіки (понад 90 відсотків жертв, судячи з лікарняних записів), і на відміну від підліткової пари в цій драмі, жертви і злочинці — непропорційно молоді чорношкірі чоловіки", — зауважив політик.

Як заявив Джонсон, серіал навіть у деякому сенсі романтизує жорстокість серед підлітків. Тож, на його думку, нинішній уряд країни має зосередитися на справжніх причинах підліткової злочинності та знайти кращі способи боротьби із нею.

Нагадаємо, стало відомо, як до успіху "Юнацтва" причетний Бред Пітт. Також ми писали, що нова медична драма від Netflix набирає популярності в мережі.