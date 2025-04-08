Переходный возраст от Netflix — Борис Джонсон жестко раскритиковал сериал

Борис Джонсон. Фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Сериал "Переходный возраст" покорил сеть и стал одним из самых успешных проектов на Netflix. Однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал криминальную драму.

В издании Daily Mail политик высказал свое мнение.

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Борис Джонсон раскритиковал сериал "Переходный возраст"

Недавно действующий премьер Великобритании Ким Стармер с восторгом высказался о драме и даже порекомендовал учителям в школах показать ее своим ученикам.

Однако, по мнению Джонсона, это "полный бред". Политик не согласен с мнением своего преемника и считает, что сериал лживый.

"Поощряя показ этой телепрограммы в школах — во время уроков! — правительство демонстрирует свое жестокое равнодушие к реальным образовательным потребностям детей сегодня.Тезис "Переходного возраста", как я понял, заключался в том, что мужчины, достигшие половой зрелости, рискуют превратиться в психопатов-женоненавистников, неспособных справиться с малейшим романтическим отказом", — заявил Джонсон.

Сериал "Переходный возраст". Фото: Netflix

По мнению бывшего премьера, сюжет сериала не соответствует действительности и не решает проблем, которые на самом деле существуют в обществе.

"Он (сериал. — Ред.), по сути, не имеет отношения к проблеме подростковой ножевой преступности в школах. Да, я боюсь, что дети наносят друг другу ножевые ранения, но в подавляющем большинстве случаев преступники и жертвы — молодые мужчины (более 90 процентов жертв, судя по больничным записям), и в отличие от подростковой пары в этой драме, жертвы и преступники — непропорционально молодые чернокожие мужчины", — отметил политик.

Как заявил Джонсон, сериал даже в некотором смысле романтизирует жестокость среди подростков. Поэтому, по его мнению, нынешнее правительство страны должно сосредоточиться на истинных причинах подростковой преступности и найти лучшие способы борьбы с ней.

Напомним, стало известно, как к успеху "Переходного возраста" причастен Брэд Питт. Также мы писали, что новая медицинская драма от Netflix набирает популярность в сети.