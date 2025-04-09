Чарльз и Камилла празднуют годовщину брака — лучшие фильмы о королевской семье

Король Чарльз и королева-консорт Камилла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британский король Чарльз и его жена Камилла сегодня, 9 апреля, празднуют годовщину брака. Королевские супруги вместе уже 20 лет.

Новини.LIVE рассказывают непростую историю любви пары и делятся лучшей подборкой фильмов о монаршей семье.

Реклама

Читайте также:

Любовь сквозь годы

Молодой принц Чарльз встретил Камиллу еще в 1970 году и влюбился с первого взгляда. Однако влюбленность пары тогда так и не довела до свадьбы. В конце концов Камила вышла замуж за Эндрю Паркера Боулза, а Чарльз женился на Диане Спенсер.

В течение многих лет принц и его первая любовь оставались близкими друзьями. Однако, на самом деле, любовь никуда не исчезла. Ходят слухи, что даже несмотря на браки с другими, Чарльз и Камилла не смогли устоять перед чувствами.

Свадьба Чарльза и Камиллы. Фото: Reuters

Прошло 30 лет с их знакомства, прежде чем принц наконец смог официально позвать замуж свою возлюбленную. Чарльз и Камилла сыграли камерную свадьбу на 28 человек в Виндзорской ратуше 9 апреля 2005 года.

Их любви удалось преодолеть осуждение общества, нападки прессы и даже споры с собственными семьями. И сегодня король и королева празднуют юбилей супружеской жизни.

Лучшие фильмы и сериалы о королевской семье

Корона (2016)

Драматический сериал подробно рассказывает о жизни королевской семьи с момента, как королева Елизавета II взошла на престол. В сериале отдельная линия раскрывает историю любви Чарльза и Камиллы и все трудности на их пути.

Король Чарльз III

Фильм был снят еще в 2017 году и является альтернативной версией того, что могло произойти после смерти королевы Елизаветы II. По сюжету принц Чарльз занимает королевский престол и должен отстоять не только интересы страны, а защитить собственную семью.

Спенсер: Тайна принцессы Дианы

Лента рассказывает о браке принца Чарльза и принцессы Уэльской, который начал трещать по швам. В прессе уже начинают ходить слухи о романе будущего короля с давней подругой Камиллой и сама Диана начинает понимать, что они с мужем идут разными тропами.

Напомним, Борис Джонсон раскритиковал сериал "Юношество" и нынешнего премьера Великобритании. А также стало известно, что в кино выходитновая украинская драма об активисте Мустафе Джемилеве.