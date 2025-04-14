Еще одна простая просьба с Лайвли и Кендрик — новый трейлер и дата выхода

Фильм "Еще одна простая просьба". Фото: instagram.com/asimplefavor

Американская актриса Блейк Лайвли заинтриговала поклонников новый трейлером фильма "Еще одна простая просьба". Криминальный триллер должен выйти на экраны уже совсем скоро.

Анонсом звезда поделилась в Instagram, также видео опубликовали на YouTube-канале Prime Video.

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События в фильме разворачиваются спустя пять лет после потрясающего финала первой части. Героиня Блейк Лайвли, Эмили, неожиданно снова появляется в жизни Стефани, которую сыграла Анна Кендрик. И снова у нее есть одна простая просьба — стать подружкой невесты на ее свадьбе с новым ухажером. Эмили обещает, что на этот раз обойдется без криминала, поэтому Стефани соглашается. Волшебный остров Капри, счастливые молодожены и важные гости... и снова предательство и убийство.

"Каждая дружба имеет свои нюансы", — подписала трейлер Лайвли.

Команда фильма уже представила его на фестивале SXSW в начале марта, а вот зрители увидят криминальный триллер уже 1 мая на Prime Video.

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