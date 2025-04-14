Еще одна простая просьба с Лайвли и Кендрик — новый трейлер и дата выхода

Лайвли заинтриговала новым трейлером "Еще одной простой просьбы"
Американская актриса Блейк Лайвли заинтриговала поклонников новый трейлером фильма "Еще одна простая просьба". Криминальный триллер должен выйти на экраны уже совсем скоро.
Анонсом звезда поделилась в Instagram, также видео опубликовали на YouTube-канале Prime Video.
"Еще одна простая просьба" — новый трейлер и дата премьеры
События в фильме разворачиваются спустя пять лет после потрясающего финала первой части. Героиня Блейк Лайвли, Эмили, неожиданно снова появляется в жизни Стефани, которую сыграла Анна Кендрик. И снова у нее есть одна простая просьба — стать подружкой невесты на ее свадьбе с новым ухажером. Эмили обещает, что на этот раз обойдется без криминала, поэтому Стефани соглашается. Волшебный остров Капри, счастливые молодожены и важные гости... и снова предательство и убийство.
"Каждая дружба имеет свои нюансы", — подписала трейлер Лайвли.
Команда фильма уже представила его на фестивале SXSW в начале марта, а вот зрители увидят криминальный триллер уже 1 мая на Prime Video.
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