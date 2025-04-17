Новые фильмы с украинским дубляжом — что посмотреть в кино с 17 апреля

Фильм "Спящие псы". Фото: Courtesy of The Avenue

С 17 апреля в украинский прокат выходит много интересных новинок. Среди них найдется что-то интересное для каждого - от драматических историй до напряженных триллеров и зрелищных боевиков.

Новини.LIVE делится подборкой премьер.

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Спящие псы

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Напомним, украинская комедия возглавила рейтинг ТОП-10 фильмов на Netlix. А также мы писали, что зрителей восхитил новый украинский сериал.