Найпопулярніші фільми на Netflix — що подивитися ввечері

Фільм "Коли ти вийдеш заміж?". Фото: IMDb

Нова українська стрічка "Коли ти вийдеш заміж?" очолила список найпопулярніших фільмів на Netflix. Романтична комедія випередила у рейтингу оскароносний фільм з Кілліаном Мерфі.

Новини.LIVE розповідають щотижневу топ-добірку від Netflix.

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Коли ти вийдеш заміж?

Директорка галереї Ксенія чудово знається на художниках, але розгледіти зрадника у своєму нареченому змогла лише напередодні весілля. Болісне розчарування може загладити лише морський вікенд із давньою подругою. Але подорож перетворюється на справжню кримінальну пригоду.

Список мрій

Напередодні свої смерті мати головної героїні залишає їй список бажань, про які дівчина мріяла у дитинстві та просить втілити їх у життя. На шляху до цілей вона розкриває сімейні таємниці та наново відкриває себе.

Оппенгеймер

Оскароносна стрічка із Кілліаном Мерфі у головній ролі знову повертається у ТОП. Біографічна драма розповість про "батька" ядерної зброї Роберта Оппенгеймера.

Також цього тижня до десятки найпопулярніших фільмів на стрімінгу потрапили:

"Щенячий патруль. Мегакіно"

"Велика стіна"

"Електричний штат"

"Бенгер"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Сонна лощина"

"Смурфики. Загублене містечко"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які серіали найчастіше дивляться українці на Netflix.

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