Самые популярные фильмы на Netflix — что посмотреть вечером

Фильм "Когда ты выйдешь замуж?". Фото: IMDb

Новая украинская лента "Когда ты выйдешь замуж?" возглавила список самых популярных фильмов на Netflix. Романтическая комедия опередила в рейтинге оскароносный фильм с Киллианом Мерфи.

Новини.LIVE рассказывают еженедельную топ-подборку от Netflix.

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Когда ты выйдешь замуж?

Директор галереи Ксения прекрасно разбирается в художниках, но разглядеть предателя в своем женихе смогла только накануне свадьбы. Болезненное разочарование может загладить только морской уикенд с давней подругой. Но путешествие превращается в настоящее криминальное приключение.

Список мечт

Накануне своей смерти мать главной героини оставляет ей список желаний, о которых девушка мечтала в детстве и просит воплотить их в жизнь. На пути к целям она раскрывает семейные тайны и заново открывает себя.

Оппенгеймер

Оскароносная лента с Киллианом Мерфи в главной роли снова возвращается в ТОП. Биографическая драма расскажет об "отце" ядерного оружия Роберте Оппенгеймере.

Также на этой неделе в десятку самых популярных фильмов на стриминге попали:

"Щенячий патруль. Мегакино"

"Большая стена"

"Электрический штат"

"Бенгер"

"Секреты домашних животных 2"

"Сонная лощина"

"Смурфики. Затерянный городок"

Напомним, ранее мы рассказывали, какие сериалы чаще всего смотрят украинцы на Netflix.

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