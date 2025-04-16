Самые популярные фильмы на Netflix — что посмотреть вечером

Украинская комедия возглавила 10 популярных фильмов на Netflix
Новая украинская лента "Когда ты выйдешь замуж?" возглавила список самых популярных фильмов на Netflix. Романтическая комедия опередила в рейтинге оскароносный фильм с Киллианом Мерфи.
Новини.LIVE рассказывают еженедельную топ-подборку от Netflix.
Когда ты выйдешь замуж?
Директор галереи Ксения прекрасно разбирается в художниках, но разглядеть предателя в своем женихе смогла только накануне свадьбы. Болезненное разочарование может загладить только морской уикенд с давней подругой. Но путешествие превращается в настоящее криминальное приключение.
Список мечт
Накануне своей смерти мать главной героини оставляет ей список желаний, о которых девушка мечтала в детстве и просит воплотить их в жизнь. На пути к целям она раскрывает семейные тайны и заново открывает себя.
Оппенгеймер
Оскароносная лента с Киллианом Мерфи в главной роли снова возвращается в ТОП. Биографическая драма расскажет об "отце" ядерного оружия Роберте Оппенгеймере.
Также на этой неделе в десятку самых популярных фильмов на стриминге попали:
- "Щенячий патруль. Мегакино"
- "Большая стена"
- "Электрический штат"
- "Бенгер"
- "Секреты домашних животных 2"
- "Сонная лощина"
- "Смурфики. Затерянный городок"
Напомним, ранее мы рассказывали, какие сериалы чаще всего смотрят украинцы на Netflix.
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