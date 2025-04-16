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Украинская комедия возглавила 10 популярных фильмов на Netflix

16 апреля 2025 18:21
Мария Коваленко - Редактор
Самые популярные фильмы на Netflix — что посмотреть вечером
Фильм "Когда ты выйдешь замуж?". Фото: IMDb
Мария Коваленко - Редактор

Новая украинская лента "Когда ты выйдешь замуж?" возглавила список самых популярных фильмов на Netflix. Романтическая комедия опередила в рейтинге оскароносный фильм с Киллианом Мерфи.

Новини.LIVE рассказывают еженедельную топ-подборку от Netflix.

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Когда ты выйдешь замуж?

Директор галереи Ксения прекрасно разбирается в художниках, но разглядеть предателя в своем женихе смогла только накануне свадьбы. Болезненное разочарование может загладить только морской уикенд с давней подругой. Но путешествие превращается в настоящее криминальное приключение.

Список мечт

Накануне своей смерти мать главной героини оставляет ей список желаний, о которых девушка мечтала в детстве и просит воплотить их в жизнь. На пути к целям она раскрывает семейные тайны и заново открывает себя.

Оппенгеймер

Оскароносная лента с Киллианом Мерфи в главной роли снова возвращается в ТОП. Биографическая драма расскажет об "отце" ядерного оружия Роберте Оппенгеймере.

Также на этой неделе в десятку самых популярных фильмов на стриминге попали:

  • "Щенячий патруль. Мегакино"
  • "Большая стена"
  • "Электрический штат"
  • "Бенгер"
  • "Секреты домашних животных 2"
  • "Сонная лощина"
  • "Смурфики. Затерянный городок"

Напомним, ранее мы рассказывали, какие сериалы чаще всего смотрят украинцы на Netflix.

А также узнайте о новом украинском сериале, посвященном ГСЧС, которые покорил зрителей.

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