Кохання та полум'я на СТБ — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "Кохання та полум'я". Фото: СТБ

Новий український серіал "Кохання та полум'я" набирає популярності в мережі. Гостросюжетна драма, знята при підтримці ДСНС, натхненна реальними історіями рятувальників.

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Про що серіал "Кохання та полум'я"

У основу сюжету серіалу лягли не вигадані історії українських рятувальників, які щодня ризикують життям заради порятунку інших. Небезпечні виклики та щоденний ризик переплітаються із особистими драмами і пристрасним коханням. На глядачів чекають не лише напружені історії, а й харизматичні герої.

Участь у серіалі взяли популярні українські актори: Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов, Оля Атанасова, Роман Ясиновський, Максим Рягін, Сергій Мітрюшин, Альбіна Корж, Марія Пашкурова-Петренко, Олег Іваниця та Тимур Асланов.

Прем'єра серіалу відбулася 14 квітня на телеканалі СТБ. Загалом, сезон проєкту матиме 16 серій, які виходимуть з понеділка по четвер о 20:00. Також серіал можна буде переглянути на YouTube.

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