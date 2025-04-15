Любовь и пламя на СТБ - сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "Любовь и пламя". Фото: СТБ

Новый украинский сериал "Любовь и пламя" набирает популярность в сети. Остросюжетная драма, снятая при поддержке ГСЧС, вдохновлена реальными историями спасателей.

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О чем сериал "Любовь и пламя"

В основу сюжета сериала легли не вымышленные истории украинских спасателей, которые ежедневно рискуют жизнью ради спасения других. Опасные вызовы и ежедневный риск переплетаются с личными драмами и страстной любовью. Зрителей ждут не только напряженные истории, но и харизматичные герои.

Участие в сериале приняли популярные украинские актеры: Тарас Цимбалюк, Екатерина Кузнецова, Григорий Бакланов, Оля Атанасова, Роман Ясиновский, Максим Рягин, Сергей Митрюшин, Альбина Корж, Мария Пашкурова-Петренко, Олег Иваница и Тимур Асланов.

Премьера сериала состоялась 14 апреля на телеканале СТБ. В общем, сезон проекта будет иметь 16 серий, которые будут выходить с понедельника по четверг в 20:00. Также сериал можно будет посмотреть на YouTube.

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