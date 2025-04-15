Джонні Депп показався в новому образі у фільмі Day Drinker — фото

Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Американський актор Джонні Депп готується повернутися до Голлівуду із гучною прем'єрою. Зірка "Піратів Карибського моря" показався на зніманнях нового екшну Day Drinker.

Актор показався у новому образі в своєму Instagram.

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Джонні Депп показався на зніманнях Day Drinker

У Іспанії вже тривають знімання нового бойовика, в якому Депп зграє із давньою колегою, акторкою Пенелопою Крус. Для актора це буде перший за шість років масштабний проєкт.

На перших офіційних кадрах зі знімального майданчику актор показався у неочікуваному образі. Герой Деппа у фільмі має довге сиве волосся та бороду.

Джонні Депп у фільмі Day Drinker. Фото: instagram.com/johnnydepp

Як стало відомо із синопсису стрічки, зірка "Піратів" зіграє таємничого гостя розкішного лайнеру. На борту із ним знайомиться дівчина-бармен, яка раптово виявляється втягнутою в кримінальну небезпечну гру.

Ролі у фільмі також отримали Меделін Клай, Ману Ріос, Арон Пайпер, Хуан Дієго Ботто та Аніка Бойл.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі показа новий трейлер "Ще однієї простої послуги". А також ми писали, що HBO офіційно назвав акторів серіалу "Гаррі Поттер".