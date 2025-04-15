Гаррі Поттер серіал — HBO затвердив 6 акторів на ролі в екранізації

Серіал "Гаррі Поттер". Фото: HBO Max

Телеканал HBO офіційно оголосив імена акторів серіалу "Гаррі Поттер". Нова екранізація має стати точною адаптацією книг Джоан К. Роулінг, за виключенням, погляду на деяких персонажів.

Учасників касту оголосили на сторінці серіалу в Instagram.

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Ходило чимало чуток про те, хто зіграє дорослих персонажів у екранізації. На ролі претендували, як зірки Голлівуду так і новачки в акторській професії.

І ось нарешті творці серіалу офіційно затвердили перших учасників касту.

"Вітаємо Джона Літгоу в ролі Альбуса Дамблдора, Джанет МакТір в ролі Мінерви МакГонаґел, Паапа Ессієду в ролі Северуса Снейпа, Ніка Фроста в ролі Рубеуса Геґріда, Люка Таллона в ролі Квірінуса Квіррела та Пола Вайтгауза в ролі Арґуса Філча в оригінальному серіалі "Гаррі Поттера" на HBO", — повідомили на сторінці проєкту.

У мережі затверджений каст викликав багато суперечок через не відповідність описам персонажів у книгах. Зокрема, багато критики отримав Паапа Ессієду через те, що у романах професор Снейп не був темношкірим.

Що стосується головної трійки, — Гаррі, Рона та Герміони, — наразі невідомо, хто з маленьких акторів може зайняті ці ролі. На кастинг прийшли близько 32 тисяч дітей, тож задача перед командою постала непроста. Наразі ще триває відбірковий етап.

Нагадаємо, Netflix назвав перших акторів нової екранізації "Гордість і упередження". А також ми писали, що Блейк Лайвлі заінтригувала новим трейлером "Ще однієї простої послуги".